Москва16 нояВести.Представители ряда стран–участников Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) хотят провести переговоры на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным на полях предстоящего саммита в Китае.
Об этом в интервью РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев, курирующий связанные с G20 и АТЭС вопросы.
Посол отметил, что двусторонние контакты с российским лидером всегда вызывают живой интерес за рубежом.
Не буду преждевременно раскрывать карты, делать анонсы. Отмечу только, что такие запросы имеются и продолжают поступать, в частности, от стран АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии – прим. ред.)сказал Бердыев
Он добавил, что спрос на общение с представителями российской стороны особенно высок, поскольку Москва выступает с позиции укрепления международного порядка.
Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября. Владимир Путин ранее говорил, что рассчитывает принять участие в этом мероприятии, добавив, что окончательное решение будет зависеть от ситуации внутри России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключал, что встреча лидеров трех стран может состояться на полях саммита.
Помощник главы государства Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" предположил, что Си Цзиньпин на правах принимающей стороны может содействовать организации подобного саммита в рамках АТЭС.
Президент США Дональд Трамп, со своей стороны, отметил готовность встретиться с коллегами из России и Китая.