МИД РФ: страны–участники АТЭС запрашивают встречи с Путиным на саммите в Китае

МИД России: участники саммита АТЭС в Китае запрашивают переговоры с Путиным МИД РФ: страны–участники АТЭС запрашивают встречи с Путиным на саммите в Китае

Москва16 ноя Вести.Представители ряда стран–участников Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) хотят провести переговоры на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным на полях предстоящего саммита в Китае.

Об этом в интервью РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев, курирующий связанные с G20 и АТЭС вопросы.

Посол отметил, что двусторонние контакты с российским лидером всегда вызывают живой интерес за рубежом.

Не буду преждевременно раскрывать карты, делать анонсы. Отмечу только, что такие запросы имеются и продолжают поступать, в частности, от стран АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии – прим. ред.) сказал Бердыев

Он добавил, что спрос на общение с представителями российской стороны особенно высок, поскольку Москва выступает с позиции укрепления международного порядка.

Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября. Владимир Путин ранее говорил, что рассчитывает принять участие в этом мероприятии, добавив, что окончательное решение будет зависеть от ситуации внутри России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключал, что встреча лидеров трех стран может состояться на полях саммита.

Помощник главы государства Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" предположил, что Си Цзиньпин на правах принимающей стороны может содействовать организации подобного саммита в рамках АТЭС.

Президент США Дональд Трамп, со своей стороны, отметил готовность встретиться с коллегами из России и Китая.