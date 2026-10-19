Трамп заявил, что готов к встрече с Путиным и Си Цзиньпином

Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным и Си Цзиньпином Трамп заявил, что готов к встрече с Путиным и Си Цзиньпином

Москва19 окт Вести.Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что готов к возможной встрече с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. В то же время он подчеркнул, что конкретной договоренности на этот счет пока нет.

Я бы это сделал. Мы бы провели ее, чтобы поговорить о ядерных вооружениях и денуклеаризации сказал Трамп

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что конкретных договоренностей о трехсторонней встрече лидеров РФ, КНР и США нет. До этого он не исключал, что подобная встреча может состояться.