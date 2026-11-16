Трамп допустил, что проведет встречу с Ким Чен Ыном в Китае

Трамп допустил встречу с Ким Чен Ыном в Китае после переговоров с Путиным и Си Трамп допустил, что проведет встречу с Ким Чен Ыном в Китае

Москва16 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп сообщил о планах провести встречи с руководителями России и Китая во время предстоящей поездки в Китай на саммит АТЭС. Кроме того, американский лидер не исключил возможности личного контакта с главой КНДР Ким Чен Ыном.

О своих намерениях Трамп рассказал журналистам в Вашингтоне перед вылетом на саммит АТЭС, который пройдет в китайском Шэньчжэне. По его словам, в Китае он рассчитывает увидеться с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным.

В Китае я встречусь с Си Цзиньпином, с Путиным, а может быть и с Ким Чен Ыном заявил глава Белого дома

При этом американский президент не стал раскрывать подробности предполагаемых контактов и не уточнил, будут ли они проходить в рамках официальных переговоров, отдельных двусторонних встреч или неформального общения.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что встреча лидеров России и США в настоящий момент прорабатывается.