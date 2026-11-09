Трамп хочет поднять вопрос денуклеаризации на встрече с Путиным и Си Цзиньпином

Трамп заявил, что обсудит с Путиным и Си Цзиньпином денуклеаризацию Трамп хочет поднять вопрос денуклеаризации на встрече с Путиным и Си Цзиньпином

Москва9 ноя Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином хочет обсудить вопрос денуклеаризации.

Об этом американский лидер заявил журналистам.

Мы обсудим много вопросов, в том числе денуклеаризацию сказал Трамп

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва, Пекин и Вашингтон ведут работу по организации встречи лидеров на саммите АТЭС, который пройдет в китайском городе Шэньчжэнь 18-19 ноября.