Москва9 нояВести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином хочет обсудить вопрос денуклеаризации.
Об этом американский лидер заявил журналистам.
Мы обсудим много вопросов, в том числе денуклеаризациюсказал Трамп
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва, Пекин и Вашингтон ведут работу по организации встречи лидеров на саммите АТЭС, который пройдет в китайском городе Шэньчжэнь 18-19 ноября.