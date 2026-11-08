Песков: РФ, США и КНР перед саммитом в Китае набрасывают предложения по повестке

Песков: РФ, США и КНР перед саммитом АТЭС набрасывают предложения по повестке Песков: РФ, США и КНР перед саммитом в Китае набрасывают предложения по повестке

Москва8 ноя Вести.Москва, Вашингтон и Пекин перед саммитом АТЭС в Китае набрасывают предложения по повестке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Безусловно, стороны набрасывают предложения по возможным пунктам повестки дня. Какие-то пункты предпочтительны для какой-то стороны и совсем считаются нецелесообразными для другой. Поэтому здесь нужно найти определенный консенсус. Если удастся этого консенсуса достичь, если все-таки встреча состоится, то тогда будет очень важное обсуждение, которое привлечет внимание всего мира без преувеличения сказал он

Ранее Песков рассказал, что сейчас идет обмен сигналами для подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на саммите АТЭС.