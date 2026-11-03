Песков высказался о подготовке встречи лидеров РФ, США и КНР Песков: работа по организации встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина идет

Москва3 ноя Вести.Работа по организации трехсторонней встречи лидеров РФ, США и КНР Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина идет, сообщил Financial Times пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как отмечает издание, ссылаясь на источники в Вашингтоне, Пекине и Москве, между сторонами прошли переговоры по организации трехсторонней встречи, которая пройдет через две недели на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

Работа по организации такой встречи идет сказал Песков

Накануне пресс-секретарь президента РФ подтвердил, что подготовка ко встрече российского, американского и китайского лидеров в Шэньчжэне ведется. По словам Пескова, программа пребывания Путина в этом городе также "находится в стадии подготовки".

Саммит АТЭС пройдет 18-19 ноября.