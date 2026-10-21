Ушаков рассказал, при каких условиях состоится встреча Путина, Си и Трампа Ушаков: встреча Путина, Си и Трампа состоится при благоприятных условиях

Москва21 окт Вести.Встречу лидеров России, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина впишут в программу саммита АТЭС в Шэньчжэне при благоприятных условиях, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Он отметил, что китайская сторона уже занимается подготовкой встречи, и ни одна из сторон не отвергает эту идею.

При благоприятном течении обстоятельств наши китайские друзья впишут эту встречу в программу мероприятий в Шэньчжэне сказал Ушаков

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у России, Соединенных Штатов и Китая есть гипотетическая готовность к проведению трехсторонней встречи, однако окончательная повестка дня еще не доработана. Подобная встреча возможна и, если состоится, то будет привлекать внимание всего мира, добавил Песков.