Москва21 октВести.Встречу лидеров России, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина впишут в программу саммита АТЭС в Шэньчжэне при благоприятных условиях, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
Он отметил, что китайская сторона уже занимается подготовкой встречи, и ни одна из сторон не отвергает эту идею.
При благоприятном течении обстоятельств наши китайские друзья впишут эту встречу в программу мероприятий в Шэньчжэнесказал Ушаков
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у России, Соединенных Штатов и Китая есть гипотетическая готовность к проведению трехсторонней встречи, однако окончательная повестка дня еще не доработана. Подобная встреча возможна и, если состоится, то будет привлекать внимание всего мира, добавил Песков.