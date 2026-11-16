Ушаков: после встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина возможно их заявление

Путин и лидеры США и Китая могут сделать заявление после трехсторонней встречи Ушаков: после встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина возможно их заявление

Москва16 ноя Вести.После проведения трехсторонней встречи в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) между лидерами США, России и Китая, главы государств могут сделать публичные заявления. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он отметил, что переговоры между российским лидером Владимиром Путиным, президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином состоятся 19 ноября.

В настоящие часы ведется активная работа по содержательному наполнению встречи, то есть прорабатывается и повестка дня, и скажу также вам, что прорабатывается и текст совместного заявления. Этот текст рождается тяжело, в тяжелой дипломатической работе, в тяжелых консультациях пояснил Ушаков

Ранее сообщалось, что Путин, Трамп и Си будут обсуждать Шэньчжэне поддержание глобального мира и стратегической стабильности. В китайском министерстве иностранных дел отмечали, что подобная встреча лидеров состоится впервые.