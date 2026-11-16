Москва16 нояВести.Председатель КНР Си Цзиньпин и лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в китайском Шэньчжэне в ходе форума АТЭС обсудят вопросы поддержания глобального мира и укрепления стратегической стабильности. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.
Она подчеркнула, что это будет первая в истории встреча китайского, российского и американского лидеров и она будет иметь историческое значение.
В ходе нее они проведут углубленный обмен мнениями по вопросам поддержания глобального мира и укрепления стратегической стабильности в отношениях между великими державамисказала Мао Нин
Официальный представитель МИД КНР также указала, что в текущих условиях на Китае, России и США лежит ответственность за противостояние глобальным вызовам, содействие миру и стабильности.