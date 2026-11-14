От гегемонии к равновесию: эксперт Биби о встрече лидеров РФ, США и КНР Эксперт Биби: США будут вынуждены уравновешивать силы с другими державами

Москва14 ноя Вести.Встреча лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС рассматривается мировым сообществом как установление нового миропорядка, где США придется адаптироваться к утрате гегемонии и поиску пути к равновесию сил с другими державами. Такое мнение выразил ИС "Вести" директор по вопросам большой стратегии Института ответственного госуправления им. Куинси (Вашингтон) Джордж Биби.

Встреча президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) может состояться на следующей неделе в Шэньчжэне и политики всех стран с нетерпением и надеждой следят за этим потенциальным событием.

США психологически адаптируются к новому миру, где мы не являемся глобальным гегемоном. И нам придется искать способы установить равновесие сил с другими великими державами. Предстоит найти способ достичь понимания, каковы правила игры в новом порядке. Предложенный трехсторонний саммит я рассматриваю именно в этом контексте, как веху установления миропорядка. Надеюсь, что главы государств используют встречу не только как повод для фотосессий и риторики о доброй воле. Им нужна конкретная повестка дня, по которой они добились бы какого-то прогресса по ряду важных вопросов. Например, Иран - вопрос, в скорейшем решении которого все заинтересованы. И хотелось бы, чтобы они смогли там дать импульс, который потом удастся развить и создать новую основу для обсуждения отношений великих держав, их концерта, равновесия, взаимопонимания о новых правилах рассказал Биби

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал об активной работе над содержательным наполнением возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.