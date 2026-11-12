Ушаков сообщил об активной работе по повестке встречи Трампа, Путина и Си Ушаков: идет активная работа по повестке встречи Трампа, Путина и Си

Москва12 ноя Вести.Продолжается активная работа над содержательным наполнением возможной встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Сейчас идет активная работа по ее (встречи. – Прим. ред.) содержательному наполнению сказал он журналистам

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам в Париже, что Вашингтон работает над организацией трехсторонней встречи президентов России и Соединенных Штатов с председателем КНР. Он отметил, что американская сторона занимается подготовкой и оформлением такой встречи и рассчитывает, что в ближайшее время появятся позитивные новости по этому вопросу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщал, что Россия, США и Китай обмениваются мнениями о возможной трехсторонней встрече на высшем уровне в рамках саммита АТЭС, который должен пройти 18-19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь.