Ушаков рассказал о подготовке к саммиту Путина, Си Цзиньпина и Трампа Ушаков: подготовка к саммиту Путина, Си Цзиньпина и Трампа уже началась

Москва25 окт Вести.Организация и подготовка будущего саммита президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина уже началась. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" рассказал помощник президента Российской Федерации по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

Он отметил, что коллеги из КНР очень серьезно подошли к проведению переговоров.

Сейчас уже я могу точно сказать, что и в Москве, и в Пекине, и в Вашингтоне в принципе готовы к ее проведению [встречи], уже к ней началась подготовка сказал Ушаков

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча лидеров таких стран, как Россия, США и Китай, - это чрезвычайно важное событие, но разговоры о том, что там будут решаться судьбы мира, не соответствуют позиции российского лидера Владимира Путина.