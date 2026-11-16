Ушаков: прорабатывается текст заявления после встречи Путина, Трампа и Си

Ушаков: текст заявления по итогам встречи Путина, Трампа и Си прорабатывается Ушаков: прорабатывается текст заявления после встречи Путина, Трампа и Си

Москва16 ноя Вести.Текст совместного заявления по итогам предстоящей встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в настоящий момент прорабатывается. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, предстоящий саммит имеет особое значение, поскольку это первая встреча глав трех государств в данном формате.

В настоящие часы ведется активная работа по содержательному наполнению встречи, то есть прорабатывается и повестка дня, и скажу также вам, что и прорабатывается текст совместного заявления сказал Ушаков

Помощник российского лидера добавил, что текст совместного заявления создается "в тяжелой дипломатической работе и консультациях".

Ранее Белый дом подтвердил проведение 19 ноября в китайском Шэньчжэне встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина. По информации американской стороны, саммит пройдет в гостиничном комплексе Kylin Villa, начало намечено на 14.30 по местному времени (09.30 мск).