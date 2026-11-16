Песков: все встречи Путина на полях АТЭС очень важны

Все встречи Путина на саммите АТЭС очень важны, заявили в Кремле Песков: все встречи Путина на полях АТЭС очень важны

Москва16 ноя Вести.Все встречи президента России Владимира Путина, которые пройдут в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне, очень важны. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал подготовку к переговорам с участием Путина.

АТЭСовский формат - это одно измерение, и формат двусторонних встреч, и отдельная трехсторонняя встреча Путин - Си - Трамп. Все встречи очень важны сказал он

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в настоящий момент прорабатывается текст совместного заявления по итогам предстоящей встречи Путина, президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Кроме того, по его словам, сейчас идет активная работа по содержательному наполнению встречи.

Кроме того, прорабатывается двустороння встреча Путина с Дональдом Трампом. По словам Пескова, точного времени встречи Путина с Трампом пока нет, согласование зависит от графиков лидеров двух стран. Для Москвы было бы предпочтительнее, если встреча продлилась не менее часа, добавил пресс-секретарь главы российского государства.