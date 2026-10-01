Песков: встреча Путина и Трампа на АТЭС была бы необходима для всего мира

Песков заявил о глобальной важности встреча Путина и Трампа на АТЭС Песков: встреча Путина и Трампа на АТЭС была бы необходима для всего мира

Москва1 окт Вести.Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях ноябрьского саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае была бы необходима для всего мира. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

В ходе общения с журналистами представитель Кремля рассказал, что на данный момент проводится подготовка к двусторонним переговорам Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

По утверждению Пескова, Путин был бы рад встретиться в рамках саммита и с американским президентом, но наработок касательно подготовки встречи с Трампом пока нет.

Посмотрим, будет ли она, но она вполне может состояться рассказал Песков

Он подчеркнул, что встреча Путина с Трампом на полях АТЭС была бы необходима не только для России и США, но и для всего мира.

Как ранее отмечал посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй, возможная трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС была бы благоприятной для формирования многополярного мира.

Ранее председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что возможная встреча Путина с Трампом и Си Цзиньпином на саммите АТЭС могла бы стать прорывом.