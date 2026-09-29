Москва29 сен Вести.Возможная встреча президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом и СИ Цзиньпином на полях саммита АТЭС в ноябре – это прорыв. Такое мнение выразил ИС "Вести" председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

Трехсторонняя встреча — это прорыв. Это нечто очень серьезное. Я думаю, что трехсторонняя встреча будет по более широкому кругу вопросов. И не только Украина, наверняка она будет, будет говориться и о НАТО, и о причинах, вызывающих конфликты, которые нарушают безопасность. Нарушена ли сегодня безопасность того же Китая? Конечно, нарушена. Должен ли беспокоиться Китай? Конечно. А как он может противостоять? Так же, как Россия беспокоилась и "добеспокоилась", до конфликта, потому что никто нас не слушал отметил депутат

При этом, ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил Павлу Зарубину для ИС "Вести", что проработка встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках АТЭС пока не началась.

Саммит АТЭС пройдет 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.