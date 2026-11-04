Москва4 нояВести.Повестка возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС находится на стадии согласования. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал вопрос одного из федеральных каналов, определена ли повестка предполагаемых переговоров.
Нет, она согласовывается сейчассказал он
Песков уточнил, что обсуждение возможной повестки ведется как с китайской, так и с американской сторонами.
Кроме того, пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что пока не идет речь о продолжении переговоров лидеров трех стран на полях G20 в Майами.
Ранее Песков отметил, что за Китаем как за принимающей стороной саммита АТЭС остается лидирующая роль в вопросе переговоров.