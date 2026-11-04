Песков сообщил о согласовании повестки возможной встречи Путина, Си и Трампа

Повестка возможных переговоров лидеров РФ, США и КНР на стадии согласования Песков сообщил о согласовании повестки возможной встречи Путина, Си и Трампа

Москва4 ноя Вести.Повестка возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС находится на стадии согласования. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал вопрос одного из федеральных каналов, определена ли повестка предполагаемых переговоров.

Нет, она согласовывается сейчас сказал он

Песков уточнил, что обсуждение возможной повестки ведется как с китайской, так и с американской сторонами.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что пока не идет речь о продолжении переговоров лидеров трех стран на полях G20 в Майами.

Ранее Песков отметил, что за Китаем как за принимающей стороной саммита АТЭС остается лидирующая роль в вопросе переговоров.