Песков раскрыл детали подготовки встречи Путина, Си и Трампа Песков: идет обмен сигналами для подготовки встречи Путина, Си и Трампа

Москва3 ноя Вести.В настоящее время идет обмен сигналами для подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на саммите АТЭС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Он также добавил, что поскольку принимающей стороной саммита является Китай, за этой страной остается лидирующая роль в этом вопросе.

Ну, смотрите, есть определенный обмен сигналами, который подтверждают готовность провести такую встречу. Есть по дипломатическим каналам обмен мнениями о том, что могло бы быть на повестке дня сказал Песков

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила значение встречи трех лидеров. По ее словам, если такое событие состоится, оно будет иметь историческое значение.