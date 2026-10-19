Москва19 окт Вести.Москва, Вашингтон и Пекин не исключают теоретической возможности провести трехсторонний саммит, заявил в интервью американской газете The Wall Street Journal (WSJ) пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пока нет четкого понимания относительно самой встречи или ее потенциальной повестки дня, хотя все три стороны признают гипотетическую возможность проведения такой встречи подчеркнул собеседник издания

Песков ранее отмечал, что вероятная встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в рамках саммита Азиатско‑Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) была бы весьма полезной.

О том, что российский лидер может пообщаться с председателем Китайской Народной Республики (КНР) и президентом США на полях саммита АТЭС, пресс-секретарь российского президента заявил в конце сентября.

Помощник главы государства Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" предположил, что Си Цзиньпин на правах принимающей стороны может содействовать организации подобной встречи.

Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября. Российский лидер говорил, что рассчитывает принять участие в этом мероприятии, добавив, что окончательное решение будет зависеть от ситуации внутри России.