Песков: есть общий настрой на проведение встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

В Кремле оценили вероятность встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина в ноябре Песков: есть общий настрой на проведение встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Москва14 окт Вести.Настрой на трехстороннюю встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина существует, но пока неизвестно, совпадут ли графики лидеров стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он оценил вероятность проведения встречи глав государств на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае в ноябре.

Есть общий настрой на то, что было бы хорошо такую встречу провести, но мы пока не знаем, насколько совпадают графики руководителей цитирует Пескова "Интерфакс"

Представитель Кремля отметил, что пока неизвестно, какая может быть повестка дня потенциальной встречи, однако добавил, что "она была бы весьма полезной".

Ранее вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян передал приглашение Путину на ноябрьский саммит АТЭС в Шэньчжэне.

В сентябре Трамп объявил, что намерен посетить Китай для участия в саммите АТЭС.