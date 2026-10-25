Москва25 октВести.Возможность проведения двусторонней встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС в Китае есть. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Сейчас все смотрят, что произойдет в Шэньчжене, если там будет возможность провести двустороннюю встречу, трехстороннюю встречу (Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. - Прим. ред.). И то, и другое, что называется, на рабочем столесказал он
Пресс-секретарь главы государства при этом уточнил, что окончательных договоренностей как по двусторонней встрече, так и по трехстороннему саммиту к настоящему моменту нет.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее также не исключал проведения встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС. Он отмечал, что возможность визита российского лидера на саммит G20 в Майами будет зависеть от результатов мероприятия в Шэньчжэне.
Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября.