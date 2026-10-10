Ушаков допустил возможность встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС Ушаков: Путин и Трамп могут встретиться на полях саммита АТЭС

Москва10 окт Вести.Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп найдут возможность встретиться на полях саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), если оба смогут принять участие в этом саммите, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Предстоит важное международное мероприятие в Китае, это саммит АТЭС. В этом мероприятии, по крайнее мере, на данный момент можно сказать, что все лидеры - и российский, и американский - заинтересованы принять участие. Соответственно, если оба лидера будут находиться на одной международной площадке, то они найдут возможность для того, чтобы пересечься, пожать друг другу руки и поговорить заявил Ушаков

Саммит АТЭС пройдет в китайском городе Шэньчжэнь 18-19 ноября 2026 года.

По словам Ушакова, Путин в телефонном разговоре с Трампом отметил, что ценит внимание руководства США к диалогу с Россией,

Также в ходе телефонного разговора ни Путин, ни Трамп не хотели класть трубку, прерывая таким образом беседу, заключил Ушаков.