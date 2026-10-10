Ушаков: Путин ценит внимание Вашингтона к диалогу с Москвой Ушаков: Путин ценит внимание, которое США уделяют диалогу с Россией

Москва10 окт Вести.Президент Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом 9 октября отметил, что ценит внимание руководства США к диалогу с Россией, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

[Владимир Путин] подчеркнул, что мы ценим то внимание, которое президент США и его команда уделяют диалогу с Россией, несмотря на занятость внутриамериканскими и ближневосточными делами заявил Ушаков

Кроме того, Трамп поздравил Путина с днем рождения.

В ходе телефонного разговора ни Путин, ни Трамп не хотели класть трубку, прерывая таким образом беседу, подчеркнул Ушаков.