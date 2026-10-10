Москва10 октВести.Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Президент США хотел бы поздравить Владимира Владимировича Путина лично по телефону, и мы приступили к поиску удобного окна для этого в графике двух президентов, учитывая, конечно, и разницу во времени между Москвой и Вашингтоном, а также то, что президент России 8 октября утром вылетал на саммит СНГ в Туркменистан

отметил Ушаков

Путин поблагодарил Трампа за поздравление с днем рождения.

Президент поблагодарил американского коллегу за поздравление и теплые слова в свой адрес

добавил Ушаков

Путин отметил день рождения 7 октября, ему исполнилось 74 года​​​.

Трамп заявил, что провел очень успешный разговор с Путиным, в ходе которого договорился о масштабных поставках российского дизельного топлива в США и на мировой рынок.