Москва10 октВести.Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Президент США хотел бы поздравить Владимира Владимировича Путина лично по телефону, и мы приступили к поиску удобного окна для этого в графике двух президентов, учитывая, конечно, и разницу во времени между Москвой и Вашингтоном, а также то, что президент России 8 октября утром вылетал на саммит СНГ в Туркменистанотметил Ушаков
Путин поблагодарил Трампа за поздравление с днем рождения.
Президент поблагодарил американского коллегу за поздравление и теплые слова в свой адресдобавил Ушаков
Путин отметил день рождения 7 октября, ему исполнилось 74 года.
Трамп заявил, что провел очень успешный разговор с Путиным, в ходе которого договорился о масштабных поставках российского дизельного топлива в США и на мировой рынок.