Путин и Пезешкиан по телефону обсудили укрепление отношений России и Ирана

Президент Ирана поздравил Путина с днем рождения Путин и Пезешкиан по телефону обсудили укрепление отношений России и Ирана

Москва7 окт Вести.Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан провели телефонный разговор. Об этом сообщил офис иранского лидера.

В ходе беседы, как отмечается, Пезешкиан поздравил Путина с днем рождения и пожелал российскому правительству и народу развития и процветания.

Стороны также подчеркнули важность продолжения и укрепления двустороннего стратегического сотрудничества Тегерана и Москвы говорится в заявлении

7 октября Путин отмечает свой день рождения. Президенту России исполнилось 74 года. Как рассказывал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин встретит праздник за рабочими делами.