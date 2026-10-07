Москва7 октВести.Российскому лидеру Владимиру Путину сегодня исполняется 74 года. День рождения президент РФ предпочитает отмечать в кругу близких. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам.
Главное для президента - что его поздравляют все его родные и близкие, как все обычные людиотметил Песков
По словам пресс-секретаря, 7 октября Путин займется выполнением государственных дел. В его расписании - серия международных телефонных переговоров, а также "иные мероприятия", детали которых Кремль пообещал раскрыть позднее.
Кроме того, часть времени глава государства уделит подготовке к предстоящему международному саммиту. В ближайшие дни Путин отправится в Туркмению для встречи с коллегами из стран СНГ.
Песков подчеркнул, что "день рождения - это всегда очень-очень такой личный праздник".