Москва7 окт Вести.Российскому лидеру Владимиру Путину сегодня исполняется 74 года. День рождения президент РФ предпочитает отмечать в кругу близких. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам.

Главное для президента - что его поздравляют все его родные и близкие, как все обычные люди отметил Песков

По словам пресс-секретаря, 7 октября Путин займется выполнением государственных дел. В его расписании - серия международных телефонных переговоров, а также "иные мероприятия", детали которых Кремль пообещал раскрыть позднее.

Кроме того, часть времени глава государства уделит подготовке к предстоящему международному саммиту. В ближайшие дни Путин отправится в Туркмению для встречи с коллегами из стран СНГ.

Песков подчеркнул, что "день рождения - это всегда очень-очень такой личный праздник".