Ушаков анонсировал международные контакты Путина в день его рождения

Путин 7 октября проведет серию международных телефонных разговоров Ушаков анонсировал международные контакты Путина в день его рождения

Москва6 окт Вести.Президент России Владимир Путин 7 октября проведет серию телефонных разговоров с лидерами иностранных государств. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он добавил, что международные контакты состоятся в день рождения Путина.

Как обычно в этот день состоится целая серия телефонных контактов с иностранными лидерами, которые будут поздравлять нашего президента сказал Ушаков

Помощник президента уточнил, что информация о переговорах будет оперативно публиковаться.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин проведет свой день рождения в рабочем режиме. По его словам, этот день редко становится для президента полностью праздничным.