Москва6 октВести.Президент России Владимир Путин 7 октября проведет серию телефонных разговоров с лидерами иностранных государств. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Он добавил, что международные контакты состоятся в день рождения Путина.
Как обычно в этот день состоится целая серия телефонных контактов с иностранными лидерами, которые будут поздравлять нашего президентасказал Ушаков
Помощник президента уточнил, что информация о переговорах будет оперативно публиковаться.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин проведет свой день рождения в рабочем режиме. По его словам, этот день редко становится для президента полностью праздничным.