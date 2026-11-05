Путин в четверг может провести международный контакт Песков: Путин 5 ноября может провести международный контакт

Москва5 ноя Вести.Президент России Владимир Путин в четверг, 5 ноября, может провести международный контакт. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Мы не исключаем международного контакта​​​. Если он состоится, мы дополнительно вас проинформируем сказал он



Отвечая на вопрос о том, запланированы ли у Путина контакты с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом после разговора турецкого лидера с главой киевского режима Владимиром Зеленским, Песков отметил, что конкретных планов по таким контактам к настоящему моменту нет. При этом пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что они могут быть оперативно организованы в случае необходимости.

Ранее Эрдоган заявил, что в скором времени рассчитывает провести переговоры с Путиным по теме урегулирования конфликта на Украине.