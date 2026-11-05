Москва5 нояВести.Президент России Владимир Путин в четверг, 5 ноября, может провести международный контакт. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Мы не исключаем международного контакта. Если он состоится, мы дополнительно вас проинформируемсказал он
Отвечая на вопрос о том, запланированы ли у Путина контакты с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом после разговора турецкого лидера с главой киевского режима Владимиром Зеленским, Песков отметил, что конкретных планов по таким контактам к настоящему моменту нет. При этом пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что они могут быть оперативно организованы в случае необходимости.
Ранее Эрдоган заявил, что в скором времени рассчитывает провести переговоры с Путиным по теме урегулирования конфликта на Украине.