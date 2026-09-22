Путин провел еще один международный разговор после беседы с главой Туркменистана

В Кремле сообщили о новом телефонном разговоре Путина Путин провел еще один международный разговор после беседы с главой Туркменистана

Москва22 сен Вести.Президент России Владимир Путин провел еще один международный телефонный разговор после беседы с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Имя собеседника Путина пресс-секретарь российского лидера не назвал. По его словам, подробности разговора будут опубликованы позднее.

Сейчас проходит еще один телефонный разговор международный, мы в ближайшее время дадим сообщение сказал Песков журналистам

Ранее во вторник Путин поздравил Бердымухамедова с днем рождения. Президент Туркменистана в свою очередь поздравил российского лидера с успешным проведением выборов в Госдуму.