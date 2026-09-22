Глава Туркменистана поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму

Путин провел телефонный разговор с главой Туркменистана Бердымухамедовым Глава Туркменистана поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму

Москва22 сен Вести.Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением выборов в Государственную думу.

В ходе телефонного разговора российский лидер поздравил своего коллегу с днем рождения.

Сердар Бердымухамедов в свою очередь поздравил Владимира Путина с успешным проведением выборов в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации. сообщает пресс-служба Кремля

Кроме того, лидеры выразили удовлетворение высоким уровнем российско-туркменских отношений, основанных на стратегическом партнерстве.

Ранее глава миссии наблюдателей от ШОС Пяо Янфань заявил, что в России показан высокий уровень проведения выборов в Госдуму в плане технологического обеспечения.