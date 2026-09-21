Президент Узбекистана поздравил Путина с успешным проведением выборов Мирзиёев: результаты выборов в РФ подтвердили поддержку курса президента

Москва21 сен Вести.Высокая явка и результаты прошедших в России выборов в Госдуму подтвердили поддержку гражданами курса президента страны. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Мирзиёев провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечено, что высокая явка и результаты голосования подтвердили безусловную поддержку гражданами России реализуемого президентом России курса на динамичное социально-экономическое развитие страны и защиту национальных интересов говорится в сообщении

Президент Узбекистана также тепло поздравил Путина с успешным проведением выборов.

Выборы в Государственную думу прошли в России с 18 по 20 сентября. По итогам обработки 95,18% протоколов "Единая Россия" набрала 57,83% голосов, КПРФ - 13,81%, ЛДПР – 8,98%, "Новые люди" – 7,96%, "Справедливая Россия" – 4,96%.

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова поблагодарила граждан за проявленное ими мужество и отметила высокую явку на голосовании.