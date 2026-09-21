Москва21 сенВести.Высокая явка и результаты прошедших в России выборов в Госдуму подтвердили поддержку гражданами курса президента страны. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Мирзиёев провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе Кремля.
Отмечено, что высокая явка и результаты голосования подтвердили безусловную поддержку гражданами России реализуемого президентом России курса на динамичное социально-экономическое развитие страны и защиту национальных интересовговорится в сообщении
Президент Узбекистана также тепло поздравил Путина с успешным проведением выборов.
Выборы в Государственную думу прошли в России с 18 по 20 сентября. По итогам обработки 95,18% протоколов "Единая Россия" набрала 57,83% голосов, КПРФ - 13,81%, ЛДПР – 8,98%, "Новые люди" – 7,96%, "Справедливая Россия" – 4,96%.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова поблагодарила граждан за проявленное ими мужество и отметила высокую явку на голосовании.