Матвиенко: выборы в Госдуму показали провал Запада в попытках расколоть Россию

В Совфеде прокомментировали итоги выборов в Госдуму Матвиенко: выборы в Госдуму показали провал Запада в попытках расколоть Россию

Москва21 сен Вести.Попытки Запада внести раскол в российское общество потерпели крах, что убедительно подтвердили результаты выборов. Такую оценку дала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она отметила, что россияне выразили поддержку текущего курса президента и консолидировали усилия для достижения победы в особый исторический момент.

Запад в очередной раз потерпел неудачу: итоги голосования подтвердили, что идея нанести нам стратегическое поражение, разобщив нас изнутри, расколов наше общество, безнадежно обречена написала Матвиенко в национальном мессенджере MAX

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что результаты выборов подтвердят приверженность всех партий и избирателей внешне- и внутриполитическому курсу президента РФ Владимира Путина.