Москва21 сенВести.Попытки Запада внести раскол в российское общество потерпели крах, что убедительно подтвердили результаты выборов. Такую оценку дала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Она отметила, что россияне выразили поддержку текущего курса президента и консолидировали усилия для достижения победы в особый исторический момент.
Запад в очередной раз потерпел неудачу: итоги голосования подтвердили, что идея нанести нам стратегическое поражение, разобщив нас изнутри, расколов наше общество, безнадежно обреченанаписала Матвиенко в национальном мессенджере MAX
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что результаты выборов подтвердят приверженность всех партий и избирателей внешне- и внутриполитическому курсу президента РФ Владимира Путина.