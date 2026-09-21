"Они просчитались": Захарова о провале попыток недругов России сорвать выборы Захарова: пытавшиеся сорвать выборы в Госдуму за рубежом полностью просчитались

Москва21 сен Вести.Попытки запугать российских граждан за границей и сорвать голосование на выборах в Госдуму на зарубежных участках провалились, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова для "Соловьёв live", сообщает ИС "Вести".

Дипломат отметила, что оппоненты России просчитались и не смогли достичь своих целей.

Это действительно получился ответ всем тем, кто орал: "У вас ничего не выйдет, мы вам все сорвем, у вас ничего не получится"​​​. У меня нет никаких сомнений, что именно так и шла эта подрывная деятельность сказала Захарова

Она подчеркнула, что организаторы провокаций ошибочно полагали, что смогут запугать людей, дезинформировать их и создать невыносимые условия для голосования.

Дипломат сообщила, что российские загранучреждения заранее подготовились к возможным инцидентам и успешно справились с ними.

Провокации были. К провокациям были готовы, знали, главное — морально были готовы. Были готовы, заранее проработав с местной стороной алгоритм действий подчеркнула официальный представитель российского МИД

Сотрудники дипмиссий, включая послов, генеральных консулов, советников и пресс-атташе, активно взаимодействовали с представителями СМИ, добавила Захарова.

Все аккредитованные журналисты получили возможность свободно освещать избирательный процесс за пределами России.

При этом в странах НАТО давление на желавших проголосовать на выборах в Госдуму было невероятно сильным, отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва и других совмещенных с ними выборов стартовало 18 сентября и завершилось 20 сентября.

На территории России все избирательные участки закрылись в воскресенье в 21.00 по московскому времени.

По данным Центризбиркома, на момент закрытия всех участков явка составляла 56,66%.

Окончательные итоги выборов ЦИК подведет не раньше пятницы, 25 сентября, сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

В рамках единого дня голосования 2026 года будут замещены более 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

Президент России Владимир Путин назвал эти выборы важнейшим внутриполитическим событием страны.