В МИД РФ заявили о провале попыток сорвать выборы в Госдуму за рубежом

Замглавы МИД Иванов заявил, что попытки сорвать выборы за рубежом провалились В МИД РФ заявили о провале попыток сорвать выборы в Госдуму за рубежом

Москва20 сен Вести.Все попытки сорвать голосование в выборах в Госдуму за рубежом провалились. Об этом заявил статс-секретарь, замглавы МИД России Евгений Иванов.

По его словам, российская сторона фиксирует различные провокации, попытки срыва голосования со стороны экстремистски настроенных лиц, экзитполы, немногочисленные митинги и сбои в работе компьютерных сетей вследствие внешнего воздействия.

Хочу особо подчеркнуть, что все эти потуги наших недоброжелателей испортить выборы за рубежом своей цели не достигли и не достигнут сказал Иванов в ходе выступления в ЦИК России

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Украина в последние два месяца шел на серьезную эскалацию в попытках помешать проведению выборов в Госдуму России.