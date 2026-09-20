Москва20 сенВести.Все попытки сорвать голосование в выборах в Госдуму за рубежом провалились. Об этом заявил статс-секретарь, замглавы МИД России Евгений Иванов.
По его словам, российская сторона фиксирует различные провокации, попытки срыва голосования со стороны экстремистски настроенных лиц, экзитполы, немногочисленные митинги и сбои в работе компьютерных сетей вследствие внешнего воздействия.
Хочу особо подчеркнуть, что все эти потуги наших недоброжелателей испортить выборы за рубежом своей цели не достигли и не достигнутсказал Иванов в ходе выступления в ЦИК России
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Украина в последние два месяца шел на серьезную эскалацию в попытках помешать проведению выборов в Госдуму России.