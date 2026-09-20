Москва20 сен Вести.Результаты выборов в России станут главным ответом на действия западных стран, направленные против российского голосования, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, в западных странах создаются препятствия для волеизъявления российских граждан, в частности в государствах Прибалтики. Лавров также отметил, что Евросоюз незадолго до начала выборов одобрил заявление о непризнании их результатов в соответствии с европейскими демократическими стандартами.

Главным ответом будет как раз то, что нам в ближайшие минуты, часы расскажут об итогах избирательной кампании сказал глава МИД РФ журналистам

Ранее в ЦИК заявили, что ожидают мощный всплеск конвульсий со стороны стран Запада в попытках дискредитировать выборы в Госдуму на этапе подведения их итогов.