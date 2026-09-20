ЦИК РФ ожидает "всплеск конвульсий" Запада по дискредитации выборов в Госдуму Член ЦИК Борисов: РФ ожидает всплеск конвульсий Запада по дискредитации выборов

Москва20 сен Вести.Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ ожидает мощный всплеск конвульсий со стороны стран Запада в попытках дискредитировать выборы в Госдуму на этапе подведения их итогов. Об этом заявил член ЦИК Игорь Борисов.

По его словам, впереди - важный этап подсчета голосов и подведения итогов, который необходимо провести в полном соответствии с законом и волей избирателей.

На этом этапе мы ожидаем еще один мощный всплеск конвульсий со стороны спецслужб Запада с попыткой дискредитации выбора народа сказал Борисов

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что для срыва выборов в Госдуму Запад подготовил юристов-"электронных стервятников".