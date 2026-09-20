Памфилова: Запад готовил юристов-"стервятников" для срыва выборов в Госдуму

Памфилова заявила, что Запад подготовил юристов-"стервятников" для срыва выборов Памфилова: Запад готовил юристов-"стервятников" для срыва выборов в Госдуму

Москва20 сен Вести.Для срыва выборов в Госдуму Запад подготовил юристов-"электронных стервятников". Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в информационном центре ЦИК.

По ее словам, целью таких юристов является срыв выборов и дезорганизация работы комиссии.

Они (страны Запада - прим. ред.) подсказали, они прекрасно знают эти законодательства, где какие слабые стороны, и, действительно, попытались организовать кочующие стаи электоральных стервятников, хорошо обученные, жестко заточенные сказала Памфилова

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Запада блокируют работу сайтов государственных органов. В ряде государств не открываются сайты МИД России и ЦИК.