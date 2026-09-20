Москва20 сен Вести.Представитель одной из системных партий пытался внедрить вредоносную программу в систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), чтобы нарушить ее работу на выборах в Госдуму. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова на брифинге в информационном центре комиссии.

По словам главы ЦИК, инцидент произошел в Москве.

В Москве что делают - представитель администрации путем внедрения в систему ДЭГ, сам ввел сознательно вредоносную программу в систему ДЭГ, чтобы остановить ее работу, представитель системной партии сказала Памфилова

Название партии председатель ЦИК не уточнила.

Ранее Памфилова сообщила о "большой киберагрессии" против избирательной системы.