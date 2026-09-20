Памфилова: попытки кибератак на выборы в России шли из Британии и с Украины

Памфилова назвала страны, откуда шли кибератаки на выборы в России Памфилова: попытки кибератак на выборы в России шли из Британии и с Украины

Москва20 сен Вести.Попытки кибератак на российскую избирательную инфраструктуру шли из Великобритании, Украины, Бразилии Индонезии и Индии. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

Атаки осуществлялись преимущественно из-за рубежа, в основном… Ну, вот представьте себе, откуда идут - Великобритания, Украина, Бразилия, Индонезия, даже из Индии сказала Памфилова в информационном центре ЦИК

Ранее сообщалось, что в Москве зафиксировали хакерские атаки на систему электронного голосования, однако на проблемы с доступом ДЭГу пожаловались только несколько десятков человек.

Выборы депутатов Госдумы проходят с 18 по 20 сентября. Жителям страны предстоит выбрать 450 парламентариев, из которых 225 — по федеральным партийным спискам и ещё 225 — по одномандатным округам.