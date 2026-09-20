Москва20 сен Вести.Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев в беседе с ИС "Вести" назвал атаки на федеральную платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ) беспрецедентными.

Он напомнил, что в РФ сегодня действуют две системы ДЭГ: федеральная и московская.

Что касается работоспособности платформ, то, мне кажется, они проявили свои максимальные возможности в условиях тех атак, которые существуют. DDoS-атаки на платформу беспрецедентные. Ничего подобного никогда у нас не было. Думаю, ни у кого в мире не было отметил Булаев

К вечеру 20 сентября на платформе ДЭГ проголосовали более 3,6 млн россиян. Явка достигла 90%.

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила о попытке внедрить вредоносную программу в систему ДЭГ.