Москва20 сенВести.Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) к 17:35 МСК достигла 90% от числа зарегистрированных участников. Свой выбор онлайн сделали уже 3,6 млн человек, сообщили в Минцифры.
Проголосовать дистанционно можно до 20:00 по местному времени.
Самая высокая явка среди регионов зафиксирована в Новгородской области - 93%. В Республике Марий Эл, Смоленской области, Чувашии и Удмуртской Республике показатель достиг 92%.
Воспользоваться ДЭГ могут избиратели, которые заранее выбрали дистанционный формат голосования на портале "Госуслуги".
Утром в воскресенье, 20 сентября, явка на федеральной платформе ДЭГ от числа зарегистрированных участников достигла 85%.