Более 3,6 млн россиян проголосовали на платформе ДЭГ, явка достигла 90% Явка на федеральной платформе ДЭГ достигла 90%

Москва20 сен Вести.Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) к 17:35 МСК достигла 90% от числа зарегистрированных участников. Свой выбор онлайн сделали уже 3,6 млн человек, сообщили в Минцифры.

Проголосовать дистанционно можно до 20:00 по местному времени.

Самая высокая явка среди регионов зафиксирована в Новгородской области - 93%. В Республике Марий Эл, Смоленской области, Чувашии и Удмуртской Республике показатель достиг 92%.

Воспользоваться ДЭГ могут избиратели, которые заранее выбрали дистанционный формат голосования на портале "Госуслуги".

Утром в воскресенье, 20 сентября, явка на федеральной платформе ДЭГ от числа зарегистрированных участников достигла 85%.