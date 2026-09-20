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Итоговая явка на федеральной платформе ДЭГ составила почти 91%

Итоговая явка на федеральной платформе ДЭГ превысила 90% Итоговая явка на федеральной платформе ДЭГ составила почти 91%

Москва20 сен Вести.Голосование на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) завершилось с итоговой явкой 90,9%. Такое заявление сделал заместитель главы Минцифры Олег Качанов.

Сейчас мы фиксируем, соответственно, средствами оперативного мониторинга 90,9% сказал он

Пресс-служба министерства уточнила, что свой выбор сделали онлайн более 3,6 млн человек. Большинство проголосовавших с помощью ДЭГ составили женщины - на них пришлось 64% участников. Доля мужчин составила 36%.

Самой многочисленной возрастной группой стали избиратели в возрасте 36-50 лет - 43%. Участников старше 50 лет было 30%, а до 35 лет - 27%.

Больше всего участников ДЭГ проголосовали в Московской области - 666,3 тысячи человек. В Свердловской области дистанционно свой выбор сделали 301,4 тысячи избирателей, в Ростовской области - 238,9 тысячи, в Алтайском крае - 227,4 тысячи, в Челябинской области - 176,2 тысячи.

Голосование проходило с 18 по 20 сентября.