Более 3,4 млн человек в Москве проголосовали в электронном формате

В электронном голосовании в Москве приняли участие свыше 3,4 млн человек Более 3,4 млн человек в Москве проголосовали в электронном формате

Москва20 сен Вести.Участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в Москве приняли более 3,4 миллиона человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса по наблюдению за выборами.

Согласно информации сайта, при голосовании по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы девятого созыва было выдано 3 445 391 бюллетеней, получено 3 335 078.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва проходили в России 18, 19 и 20 сентября. Москвичи также выбирали муниципальных депутатов района Щукино. Голосование в столице завершилось в 20.00 20 сентября.

Онлайн-голосование было доступно совершеннолетним гражданам с постоянной регистрацией в столице с полной учетной записью на портале mos.ru.

Проголосовать в электронном формате можно было также с помощью терминала на любом избирательном участке Москвы.