Более 3,4 млн человек проголосовали на платформе ДЭГ Выборы: явка на федеральной платформе ДЭГ достигла 85%

Москва20 сен Вести.Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) от числа зарегистрированных участников достигла 85%. Это следует из данных портала ДЭГ.

По состоянию на 10.00 по московскому времени, онлайн проголосовали 3 427 420 россиян. Заявление на участие в выборах в таком формате подавали более 4 млн граждан.

В лидеры регионов по явке вошли: Новгородская область - 90%, Смоленская область - 89%, Республика Марий Эл - 89%, Магаданская область - 88% и Чувашия - 88%.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва и совмещенные с ними выборы различного уровня проходят в РФ с 18 по 20 сентября.