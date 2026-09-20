Москва20 сен Вести.Россия успешно справляется с DDoS-атак на избирательную инфраструктуру России, и соперники этим не удовлетворены. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) Николай Булаев.

Он отметил, что Ростелеком, Министерство цифрового развития страны совместно с Роскомнадзором успешно отражают атаки.

У нас был незаметный сбой в одном из субъектов Российской Федерации в самом начале. Потом мы успешно все это преодолели… У меня нет сомнений, что попытки будут продолжаться, но мы понимаем, и мы представляем, как и раньше представляли, как нужно с этим бороться. И мне кажется, что мы не только успешно справляемся, но и наши противники, соперники, я не знаю, как их назвать, враги, наверное, определенным образом, конечно, испытывают чувство неудовлетворенности. Потому что они не смогли решить те задачи, которые перед ними кто-то ставил сказал Булаев

По его словам, есть понимание, кто стоит за атаками на избирательную инфраструктуру. Главная цель этих лиц – попытаться доказать, что проводить выборы происходящих политических условиях невозможно, отметил Булаев.

Мы доказываем наоборот, что выборы не только можно, но и нужно проводить, потому что это плановые процедуры, они должны проходить в определенные законом сроки. За пределами этих сроков власть становится нелегитимной. И я думаю, что в нашей стране таких случаев не было и не будет. Мы проводим все в штатном режиме, в штатном порядке, в соответствии с теми законами, которые действуют в Российской Федерации заключил он

Ранее стало известно, что Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ зафиксировала более 200 "информационных поводов", связанных с попытками повлиять на выборы в регионах России.