В ГД рассказали, сколько зафиксировали попыток повлиять на выборы в регионах РФ Пискарев: зафиксировано свыше 200 попыток повлиять на выборы в регионах РФ

Москва20 сен Вести.Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ зафиксировала более 200 "информационных поводов", связанных с попытками повлиять на выборы в регионах России. Такое заявление сделал председатель комиссии Василий Пискарев в информационном центре ЦИК РФ.

Комиссия зафиксировала более 200 информационных поводов, связанных с попытками зарубежных центров влияния оказать негативное информационное воздействие на избирательные кампании в преддверии единого дня голосования в субъектах Российской Федерации сказал Пискарев

По его словам, наибольшая негативная информационная активность была оказана на жителей республик и новых российских регионов. Следи субъектов в России, где это было зафиксировано, он привел в пример Башкирию, Бурятию, Дагестан, Ингушетию, Карелию, Татарстан и Крым.

Как заявил Пискарев, авторы данных информационных поводов сделали упор на формирование негативной информационной повестки по теме СВО, социально-экономической ситуации. Также, с его слов, были попытки оказать влияние на общественное мнение с помощью объявленных иноагентами лиц и "так называемых СМИ в изгнании".

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что для срыва выборов в Госдуму Запад подготовил юристов-"электронных стервятников".

Выборы в Госдуму РФ проходят по 20 сентября.