Москва20 сен Вести.Количество нарушений на выборах, проходящих в России 18-20 сентября, незначительно, и они не повлияют на результаты голосования. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев.

По его мнению, нарушения в ходе нынешней кампании стали "невозможными и неприемлемыми".

Общее количество нарушений - я думаю, что все об этом знают, уже мы говорили на брифингах, их значительно меньше, чем было раньше. Эти нарушения не носят массового характера, и абсолютно точно они не могут повлиять на итоги голосования, потому что их количество небольшое. А там, где они есть - да, наверное, возможна отмена голосования по результатам в каком-то ящике или по избирательному участку, но не более. Мне представляется, что эта кампания идет в таком формате и в такой системе взаимоотношений, когда нарушения - ну, мне кажется, стали уже невозможными и неприемлемыми. И я думаю, что эта кампания именно так и завершится. Число нарушений будет незначительным и не влияющим на результаты голосования подчеркнул Булаев

Тем временем член ЦИК РФ Павел Андреев в интервью ИС "Вести" отметил: международные политические и электоральные специалисты приехали в Россию для наблюдения за проведением выборов вопреки давлению, которое оказывали на них противники РФ.