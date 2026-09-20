В ЦИК отметили приезд международных наблюдателей вопреки давлению на них Член ЦИК Андреев: наблюдатели приехали, несмотря на давление и сложную логистику

Москва20 сен Вести.Международные политические и электоральные специалисты приехали в Россию для наблюдения за проведением выборов вопреки давлению, которое оказывали на них противники РФ. Это отметил в интервью ИС "Вести" член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Павел Андреев.

По его словам, одна из целей приехавших в Россию наблюдателей - показать свою поддержку демократическому процессу в нашей стране.

Они сюда приехали, несмотря на сложность в логистике, несмотря на то давление, которое на них оказывалось нашими противниками - они нам откровенно об этом говорят: да, нам говорили не приезжать, но мы приехали. И они приехали сюда, с одной стороны, чтобы продемонстрировать свою поддержку тому демократическому процессу, который есть в России, что мы, несмотря на всю сложную ситуацию, проводим выборы, в отличие от некоторых других стран. А с другой стороны, изучить наш опыт сказал Андреев

Ранее международные наблюдатели на выборах в Госдуму РФ оценили количество инструментов, применяемых для удобства голосования россиян.