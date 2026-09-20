Москва20 сенВести.Российские граждане на этих выборах демонстрируют высокий уровень консолидации, несмотря на внешнее давление. Такое заявление сделала глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова во время брифинга.
Мы как раз видим, что чем больше на нас давят, тем более беспрецедентный уровень, я бы сказала, консолидации людей идетсообщила Памфилова
Ранее глава ЦИК оценила ролик с якобы "голосующим" на выборах в России американским рэпером Канье Уэстом.
Выборы в Госдуму РФ проходят по 20 сентября.