Памфилова заявила о высоком уровне консолидации россиян на выборах Памфилова отметила высокий уровень консолидации россиян на выборах

Москва20 сен Вести.Российские граждане на этих выборах демонстрируют высокий уровень консолидации, несмотря на внешнее давление. Такое заявление сделала глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова во время брифинга.

Мы как раз видим, что чем больше на нас давят, тем более беспрецедентный уровень, я бы сказала, консолидации людей идет сообщила Памфилова

Ранее глава ЦИК оценила ролик с якобы "голосующим" на выборах в России американским рэпером Канье Уэстом.

Выборы в Госдуму РФ проходят по 20 сентября.