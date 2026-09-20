Москва20 сен Вести.Страны Запада блокируют работу сайтов государственных органов. В ряде государств не открываются сайты МИД России, Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, западные государства предпринимают попытки сорвать голосование.

Это официальная информация, что в ряде стран, прежде всего, это страны западного вот этого меньшинства, они блокируют, не просто срывают, а напрямую блокируют работу сайтов государственных органов Российской Федерации. В ряде стран не открывается тот же самый сайт МИДа [России], Центральной избирательной комиссии сказала Захарова

Она также отметила, что в ряде государств НАТО предупредили: обращение к российским государственным порталам может привести к уголовной ответственности.

Учитывая, что они готовы, видимо, мы уже поняли, буквально на все, чтобы срывать наше голосование поэтому [мы] исходили из просчитанных рисков и сделали все, чтобы граждане нашей страны в любом случае имели возможность проголосовать добавила Захарова

Также Захарова сообщила, что уже более 104 тысяч человек проголосовали на выборах в Госдуму за рубежом.